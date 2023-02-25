Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan ve Gaziantep merkez, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde büyük yıkımlara sebep olan depremin ardından GBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve iştiraki olan Bilişim AŞ yazılımcılarının yapmış olduğu uygulamayla depremzedelerin temel ihtiyaçlarına ulaşmada kolaylık sağlanıyor.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayarda kullanılan web uygulamasıyla depremzedelerin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle hem hanedeki üye sayısı görülüyor hem de depremzedelerin sosyal marketten almış olduğu gıda, kıyafet, ısıtıcı, battaniye gibi teslim edilen malzemelerin kayıtlarına erişilebiliyor.

Depremin üçüncü gününden beri aktif olarak kullanılan bu uygulamayla ihtiyaç malzemeleri depremzedelere eşit şekilde dağıtılıp daha hızlı ulaşırken aynı zamanda hane ve kişi bazlı mükerrerliğin önüne geçiliyor.



Kaynak : PHA