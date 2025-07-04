Veryansın TV kurucularından olan ve keskin üslubu ile tanınan Nihat Genç’in vefatını, yakın çalışma arkadaşı Erdem Atay sosyal medya hesabından duyurdu. Atay yaptığı paylaşımda, “Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu” ifadelerini kullandı.



3 Haziran’da entübe edilmişti

Akciğer kanseriyle mücadele eden Genç’in, 3 Haziran tarihinde entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı öğrenilmişti. Hastanede bir süredir yaşam mücadelesi veren Genç, 4 Temmuz 2025 günü hayatını kaybetti.



Nihat Genç kimdir?

1956 yılında Trabzon’un Faroz semtinde dünyaya gelen Nihat Genç, gazetecilik, yazarlık ve televizyonculuk kariyerinde etkili çıkışları ve sert üslubuyla dikkat çekti. Trabzon Ticaret Lisesi'nde başladığı eğitim hayatı, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na uzandı ancak siyasi nedenlerle bu okullardan ayrıldı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Sağlık ve Kültür bakanlıklarında yaklaşık dokuz yıl memuriyet yaptı.



Genç’in yazarlık kariyeri genç yaşlarda gazete ve dergilerde teknik eleman olarak başlamış, Leman dergisinde yayımlanan yazılarıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. İlk kitabı “Dün Korkusu” 1989 yılında yayımlandı. “Bu Çağın Soylusu”, “Ofli Hoca / Şeriatta Ayıp Yoktur”, “Köpekleşmenin Tarihi”, “Modern Çağın Canileri” ve “Veryansın” gibi eserleriyle toplumsal eleştirilerini dile getirdi.



Ekranlardan dijital platformlara uzanan bir kariyer

2003-2008 yılları arasında Sky Türk ekranlarında yayınlanan “Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok?” programıyla televizyon dünyasına adım atan Genç, daha sonra Avrasya TV, Halk TV ve Ulusal Kanal’da programlar yaptı. 2019 yılında Oda TV’den ayrılarak Veryansın TV adlı dijital yayın platformunu kurdu ve YouTube üzerinden yayınlarını sürdürdü.



Nihat Genç, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak : PHA