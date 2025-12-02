YouTube'daki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs'ta 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek' suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın başında Karabay'ın iddianamenin okunması talebi, mahkeme başkanı tarafından 'kanun gereği zorunluluk bulunmadığı' gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Karabay, elindeki iddianameyi kürsüde yırtarak, 'Bu iddianameye karşı savunma yapmayı reddediyorum' dedi.

'25. Ağır Ceza Mahkemesi'ni protesto ediyorum'

Savunma hakkını kullanmayan Karabay, yaptığı açıklamada son dönemde gazeteciler ve muhalif isimlere yönelik yargı süreçlerine dikkat çekerek birçok ağır ceza mahkemesinin kararlarını eleştirdi. Karabay, hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ni de protesto ettiğini belirtti.

Saat 14.25'te Karabay'ın avukatları savunmalarını tamamladı. Mahkeme heyeti karar için ara verdi. Karabay'a son sözü sorulduğunda gazeteci, 'Son sözüm yok' yanıtını verdi. Savcı ise Karabay'ın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin sürdürülmesini talep etti.

Tahliye kararı çıktı

Heyet, verilen cezaların yanı sıra Karabay'ın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

