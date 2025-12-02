Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Arazi Yönetimi Merkezi (ADYÜTAYAM), bölgenin tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde, bölge ikliminde yaygın yetiştirilmeyen çörek otu, çemen otu, anason, kimyon, kişniş ve aspir gibi tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde kapsamlı denemeler yürütülüyor.

ADYÜTAYAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Kırpık koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Ziraat Fakültesi ile Kâhta Meslek Yüksekokulu Tarla Bitkileri Bölümü ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden öğretim üyeleri ve öğrenciler de katkı sağlıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Prof. Dr. Mehmet Keleş, merkezin bölge tarımı için önemli bir inovasyon merkezi hâline geldiğini belirterek, gerçekleştirilen projeleri desteklediklerini ifade etti.

Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalarla, öğrencilerin uygulamalı tarım becerilerinin artırılması ve Adıyaman'a yeni ürün alternatiflerinin kazandırılması hedefleniyor. ADYÜTAYAM'ın çalışmalarıyla, kentin tarımsal üretim çeşitliliğine ve bölgesel kalkınmasına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak : PERRE