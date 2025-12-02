Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Adaletin devlet düzeninin temel unsuru olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Varlığı en yüksek fazilettir, yokluğu ise toplum hayatı için felakettir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı açıklamalarda yeni dönem yargı mensuplarını tebrik ederek, Türkiye'nin yargı alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti. Kadın hakim ve savcı sayısındaki artışı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü yargı mensuplarına yönelik eleştirileri ise 'akıl, vicdan ve hukuk dışı' olarak belirtti.

'Özgürlüklerin eşit uygulandığı Türkiye'yi herkes kabullenecek'

Türkiye'nin geçmişteki yasakları geride bıraktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Belki zaman alacak ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek' diye konuştu.

Genç yargı mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevlerinin sıradan bir mesai olmadığını belirterek 'Adaletin tecellisi için vicdanı hür, aklı hür birer vatan evladı olarak çalışacaksınız' ifadelerine yer verdi.

'Adalet devletin mihveridir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin toplum düzenindeki yerini anlatarak, Türkiye'nin yargı kapasitesini artırdığını hatırlattı. 2002'de 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısının, çekilen kuralarla birlikte 26 bin 803'e ulaştığını belirtti. Mahkemelerin sayısındaki artışı örnek gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıdaki dosya sonuçlanma sürelerinde Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi durumda olunduğunu söyledi.

'Yargı mensupları tehdit edilemez'

Son dönemde bazı yargı mensuplarının hedef gösterildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu üslubu eleştirerek şöyle konuştu:

'İşini doğru yapan hakim ve savcılarımızın sükuneti zafiyet olarak görülmemelidir. Parmak sallayarak adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşmesidir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat gibi suçlarda yeterli şüphe oluşması halinde savcılık makamının dava açmakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Konuşmasının sonunda yeni atanan yargı mensuplarına başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet sisteminin güçlenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

