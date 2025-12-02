Adıyaman'da bir genç kadının çocukluk döneminde üç farklı erkek tarafından sistematik biçimde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen davada, karar duruşması 03 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Soruşturma sürecinde ve yargılama aşamasında mağdurenin anlatımlarını doğrulayan çok sayıda rapor ve tanık ifadesine rağmen sanıklar tutuksuz yargılanıyor.

Adıyamanlı feministler ve kadın örgütleri, 'cezasızlığın meşrulaştırılmasına karşı' dayanışma çağrısında bulunarak karar günü mahkeme önünde buluşma çağrısı yaptı.

Savcı Üç Sanık İçin Daha Önce Cezalandırma Talep Edilmişti

Davanın son duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı; sanık komşu M.S.Ö, amca İ.H.A. ve halasının eşi M.B'nin 'çocuğun cinsel istismarı', 'kan veya kayın hısımlığı içinde istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme, yeni sunulan raporların incelenmesi ve sanıkların savunmalarının hazırlanması için süre vererek duruşmayı 3 Aralık 2025'e ertelemişti.

İddianamedeki Bulgular

İddianamede, mağdurenin 7, 13 ve 16 yaşlarında üç farklı fail tarafından istismara uğradığı belirtiliyor. Çocuk İzlem Merkezi raporları ve psikolog değerlendirmelerinde mağdurenin ifadelerinin tutarlı, güvenilir ve travma belirtileriyle uyumlu olduğu vurgulanıyor. Tanık ifadeleri de mağdurenin yıllar içinde yaşadıklarını çevresine anlattığını doğruluyor.

'Bu Susturulan Kadınların Davasıdır'

Mağdurenin avukatı Sultan Fener, son duruşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Bu dava sadece müvekkilimin değil, cinsel istismara maruz bırakılmış ve susturulmuş tüm kadınların mücadelesidir' ifadelerini kullanmıştı. Savcılığın cezalandırma talebinin umut verici olduğunu belirten Fener, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etmişti.

Kaynak : PERRE