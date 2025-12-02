Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, son günlerde kamuoyuna yansıyan görüntülerin devlet ciddiyetini zedelediğini belirterek hükümete açıklama çağrısında bulundu.

Alsan, son dönemde yapılan davetler, törenler ve resmi programlara ilişkin değerlendirmesinde, 'Devletin vakarını ve ciddiyetini sarsan uygulamalar peş peşe ortaya çıkmaktadır' ifadelerini kullandı. Cizre'de düzenlenen sempozyumda devlet protokolünün gözetilmediğini savunan Alsan, ortaya çıkan tabloya ilişkin hükümetten açıklama beklediklerini belirtti.

'Barzani'nin resmî sıfatı yok, yapılan uygulama devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor'

Şırnak'taki programda Mesud Barzani'nin ağırlanmasına ilişkin konuşan Alsan, Barzani'nin herhangi bir resmî görevi bulunmadığını hatırlatarak, kendisine gösterilen ilginin 'Devlet protokolüne uygun olmadığını' dile getirdi. Ziyaret esnasında yabancı korumaların uzun namlulu silahlarla görüntülenmesini de eleştiren Alsan, bunun 'Devlet teamülleriyle bağdaşmadığını' söyledi.

'Bu görüntülerin sorumlusu kim?'

Ziyarette yer alan kamu yöneticilerinin tutumunu da sorgulayan Alsan, yaşananların sorumluluğuna ilişkin şu soruları yöneltti:

'Bu görüntülerin sorumlusu kim? Valilik mi, İçişleri Bakanlığı mı? Valiliğin bu durumdan haberi var mıydı? Varsa nasıl bir süreç işletildi?'

Toplantıda bazı kamu görevlilerinin Kürtçe konuşma yapmasına da değinen Alsan, bunun kamusal alandaki resmi dil uygulamalarına aykırı olduğunu savundu.

'Bu sorular millet adına yanıt bekliyor'

Ziyarette görev yapan İçişleri Bakan Yardımcısı, Vali, Kaymakam, Rektör ve diğer üst düzey isimlerin tutumunun da açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade eden Alsan, 'Bu soruların tamamı millet adına cevap beklemektedir. Konunun takipçisi olacağız' ifadelerine yer verdi.

