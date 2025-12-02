Adıyaman'da Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü, gençleri doğayla buluşturan bir etkinliğe imza attı. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyona Zey İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Zey Vadisi Kanyonu'nda yaban hayatını gözlemledi, çadır kurdu, çevre temizliği yaptı ve izcilik faaliyetlerinde bulundu. Deneyimli rehberlerin mihmandarlığında yürütülen programda gençler, doğa sporları ve temel yaşam becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Kulüp yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerin sportif hareket kabiliyetini artırmanın yanı sıra çevre bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Öğrenciler hem fiziksel dayanıklılıklarını geliştirdi hem de ekip çalışması ruhunu güçlendirdi. Öğretmenler ise etkinliğin gençlere çevre duyarlılığı kazandırma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi, benzer iş birlikleri ve doğa etkinlikleriyle gençleri sağlıklı yaşamaya ve doğaya bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi sürdürüyor.

