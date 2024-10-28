"Romanya’nın Destekleri için Teşekkür"

Romanya Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sorin Stancu’ya yapılan nezaket ziyaretinde konuşan Zeynel Abidin Kıymaz, Türkiye’ye deprem felaketi sonrası yapılan yardımların önemine vurgu yaptı. Kıymaz, "Romanya’nın samimi desteği bizim için çok kıymetli. Deprem anında bizleri arayarak durumumuzu sordular ve ihtiyaçlarımızla ilgilendiler. Bu dayanışma ruhu, dostluğumuzu daha da pekiştiriyor," dedi.

Stancu ise Romanya’nın Türkiye’yi kardeş ülke olarak gördüğünü ifade ederek, 6 Şubat’ta yaşanan depremde Romanya’dan yapılan yardımların hükümet ve sivil toplum iş birliği ile organize edildiğini hatırlattı. Stancu, "Acınız acımızdır," diyerek, Türkiye’nin acılarını paylaştıklarını belirtti. Stancu ayrıca, Romanya halkının Türk kardeşleri için tırlarla ve tren vagonlarıyla bölgeye yardım ulaştırdıklarını vurguladı.

“Romanya’da Kendimizi Evimizde Hissediyoruz”

Kıymaz, görüşmede deprem sonrası Adıyaman, Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş illerinin ağır kayıplar yaşadığına dikkat çekti. "Romanya, Balkanlar’da bizleri kardeş ve dost olarak gören bir ülke. Burada kendimizi kendi vatanımızda gibi hissediyoruz," diyerek, Romanya halkına ve hükümetine şükranlarını iletti.

"Romanya Gazeteciler Federasyonu ile Ortak Çalışmalar Planlanıyor"

GAP Gazeteciler Birliği heyeti, Romanya Gazeteciler Federasyonu’na Nemrut heykeli maketleri ve yöresel hediyeler sundu. Kıymaz, Adıyaman’dan getirilen selamları ileterek Romen gazetecileri Nemrut Dağı gibi turistik alanları görmek için Türkiye’ye davet etti.

Ziyarette, Türk heyetine Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerinden Gazi Demirel ve Ali Baraş tercümanlık yaptı. İki ülkenin gazetecileri, ileriye dönük projelerde iş birliği yapma kararı aldı ve bu anlamlı ziyareti hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirdiler.

Kaynak : PHA