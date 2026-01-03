Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli golcü Mauro Icardi için transfer iddiaları gündeme geldi. Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro'nun, yıldız futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla sarı-kırmızılı kulüple temas kurduğu öne sürüldü.

Ara transfer dönemiyle birlikte Icardi gündemde

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hem yeni transfer çalışmaları hem de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncuların durumu gündemde. Bu isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Atletico Mineiro, Arjantinli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için Galatasaray yönetimiyle iletişime geçti.

Galatasaray'ın bonservis talebi: 9,5 milyon euro

Haberde, Galatasaray'ın Icardi için 9,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Transfer sürecinin hem kulüplerin görüşmeleri hem de oyuncunun vereceği karara göre şekilleneceği vurgulandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmış değil. Arjantinli futbolcunun takımda devam edip etmeyeceği, ara transfer döneminde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak belli olacak.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta 9 gol kaydetti.

Kaynak : PERRE