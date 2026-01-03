T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde son iki ayda artan toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Aralık ayında 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakan Şimşek, yaptığı değerlendirmede, sanayi üretiminde gözlenen olumlu seyrin ardında hem küresel hem de yurtiçi faktörlerin bulunduğunu belirterek, 'İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

PMI verileri sanayi üretimini gösteriyor

Mehmet Şimşek, son açıklanan PMI verilerinin özellikle imalat sanayisinin toparlanma eğilimini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Bakan, 'Satın Alma Yöneticileri Endeksi, sanayi üretimindeki artışı ve sektördeki canlılığı ölçen önemli bir göstergedir. Aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaşması, sanayimizin dinamik yapısının sürdüğünü göstermektedir' dedi.

Küresel ve yerli faktörler destek sağlıyor

Bakan Şimşek, açıklamasının devamında, iyileşen küresel ekonomik görünümün Türkiye sanayisini pozitif etkilediğini söyledi. Ayrıca, dezenflasyon sürecinin ve destekleyici finansal koşulların sanayi üretimini artırıcı rol oynadığını belirten Şimşek, 'Yurtiçinde uygulanan aktif sanayi politikalarıyla birlikte, 2026 yılında sanayi üretiminin desteklenmesini bekliyoruz' ifadesini kullandı.

