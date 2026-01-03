Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari alacaklara uygulanacak temerrüt faizi oranını ve alacak tahsiline ilişkin asgari tahsil masraflarını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde sözleşmede temerrüt faizi oranının öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu durumlarda uygulanacak faiz oranı yüzde 43 olarak belirlendi.

Önceki yılın başında yüzde 53,25 olan bu oran, yeni düzenlemeyle önemli bir düşüş kaydetti. Düzenleme kapsamında, alacaklının borcun tahsili için borçludan talep edebileceği asgari gider tutarı ise 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılın başında bu tutar 1.450 TL seviyesindeydi. Temerrüt faizi oranı ve tahsil masrafları, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor

Öte yandan, TCMB'nin rezervlerindeki artış da devam ediyor. Banka verilerine göre, 26 Aralık haftası itibariyle brüt rezervler 193,9 milyar dolara ulaştı. Net rezervler geçen hafta 79,8 milyar dolar olarak kaydedildi; bir önceki hafta bu rakam 80,4 milyar dolar seviyesindeydi. Swap hariç net rezervler ise 66,7 milyar dolardan 67,5 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin temerrüt faizi ve tahsil masraflarına ilişkin düzenlemesi, ticari hayatı doğrudan etkilerken, rezervlerdeki yükseliş ise piyasalarda likidite ve güven algısına olumlu yansımaları olabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Temerrüt faizi: %43 (2025 başında %53,25)

Tahsil masrafı asgari tutarı: 2.020 TL (2025 başında 1.450 TL)

Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2026

Brüt rezervler: 193,9 milyar dolar

Net rezervler: 79,8 milyar dolar

Swap hariç net rezervler: 67,5 milyar dolar

Kaynak : PERRE