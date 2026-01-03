Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışları ve soğuk hava hayatı zorlaştırmaya günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında ekipler tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Gölbaşı kaymakamlığından yapılan açıklamada, Vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların, tüm yollar ulaşıma açılıncaya kadar kesintisiz olarak devam edeceği ifade edilirken, Kaymakam Kadir Algın, Belören Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Turan'ı ziyaret ederek, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle belde genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Kaynak : PERRE