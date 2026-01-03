Yurt geneli soğuk havalar etkisini arttırmış durumda.Bir çok şehir soğuk havanın etkisiyle beyaza bürünürken , bir çok şehirde kuvvetl fırtına yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından 24 ilde sarı kod verilirken, Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

24 Kent İçin Sarı Kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda tam 24 kenti işaret etti ve sarı kodlu uyarı verdi. İşaretlenen illerde kuvvetli fırtına ve yer yer sağanak beklendiği ifade edildi.

Kaynak : PERRE