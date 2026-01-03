Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Ege ve bazı diğer bölgeler için uyarıda bulundu. MGM'ye göre, 24 ilde sarı kod verilirken, vatandaşlar kuvvetli sağanak, fırtına ve bazı illerde karla karışık yağmur ile kar yağışına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Hangi bölgelerde ne tür hava bekleniyor?

MGM'nin açıklamasına göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışların İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.

Rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Özellikle İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Sarı kod uyarısı verilen iller

MGM tarafından sarı kod ile uyarılan iller şunlar:

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

AFAD'dan çığ uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 28 ilde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu duyurdu. AFAD, eğimli ve dik yamaçlarda özellikle dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak : PERRE