Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son dönemdeki üye sayısı artışına dikkat çekerek, toplam üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıkladı. Erdoğan, AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir göstergesi olarak nitelendirdiği bu gelişmeyi, 'Milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan önemli bir başarı' olarak değerlendirdi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, partinin bu başarısında emeği geçen teşkilatları da tebrik ederek, 'Bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Parti üyeliğinin, ülkeye ve millete hizmet etme arzusuyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Bizim kapımız, ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz' mesajını paylaştı.

Kaynak : PERRE