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Kent merkezindeki içme suyu hattının komple yenilenmesi için başlatılan 22 milyon euro hibe ile yaklaşık 700 km’lik hattın yenilenmesi ve 10 bin m³’lük içme suyu deposunun yer aldığı Frit Projesi’ nin şehre kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi’nde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam eden yetkililer yoğun çaba sarf ediyorlar.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: “Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personellerimiz tarafından başlayan şehirdeki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği FRIT Projesi’ ndeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şehrimizin yeniden ihya ve inşası için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Proje ile beraber ilimizin yaklaşık 700 kilometrelik içme suyu ve yağmur suyu hattı yenilenecek, 10 bin m³’lük içme suyu deposu olacaktır. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Proje de emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde sözlerini dile getirdi.



Kaynak : PHA