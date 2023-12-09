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Adıyaman’da 52 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine teslim edildi.MEHMET TOPRAK (İGF TV) / (ADIYAMAN İGFA)

Edinilen bilgiye göre; Adıyaman’da 52 yıl 4 ay aranması olan M.G., isimli şahsın hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın varlık mahallesinde olduğunu tespit etmiştir. Uzun kovalamacanın ardından gözaltına alınan şahsın “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile Hırsızlık” suçlarından 52 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.G., isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.