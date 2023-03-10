Genç, parlak, lekesiz ve canlı bir cilde sahip olmak insanların büyük bir bölümü tarafından arzu edilmektedir. Yaşlanmanın etkisiyle vücuttaki kolajen üretimi azaldığından ciltte olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Sağlıksız beslenme, kalitesiz uyku ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleri ise yaşlanma etkilerinin daha erken dönemde ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yaşlanmayı durdurmak henüz mümkün olmasa da etkileri azaltmak için eksozom destekli fibroblast tedavisi kullanılmaktadır. Kadın ve erkek fark etmeksizin neredeyse tüm insanlar için yüz güldürücü sonuçlar veren fibroblast tedavisi hakkında detayları estetik ve plastik cerrahi uzmanı olan Op. Dr. Evren İşçi farkıyla sizlerle paylaşıyoruz.

Genetik ve çevresel faktörler, vücudumuzun işleyişi üzerinde son derece yüksek bir etkiye sahiptir. İnsanlar her yaş aldıklarında vücutlarındaki doku ve organlarda da birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Cildimiz, dış görünüşümüzü etkilemekle birlikte dışarıdan bakıldığında yaşımız hakkında ipuçları vermektedir. Kolajen üretiminin azalması ve çevresel faktörlere bağlı olarak cildin çeşitli rahatsızlıklar yaşaması sonucunda kırışıklıklar, sarkmalar ve lekeler ile karşılaşılmaktadır. Tıp dünyası sürekli gelişerek yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye devam etse de yaşlanmayı durdurmak henüz mümkün değildir. Ancak kırışıklık ve sarkma gibi yaşlanma belirtilerini azaltmak, ortadan kaldırmak mümkündür.

Fibroblast Tedavisi Nedir?

Kök hücre tedavisi olarak da bilinen fibroblast tedavisi, ismini bağ dokularının içinde yer alan temel hücrelerden almaktadır. Bağ dokunun temel hücreleri olan fibroblast, vücut için son derece görevler üstlenmektedir. Bu görevlerden en önemlisi cildin sağlıklı olmasını sağlamaktır. Fibroblast hücreleri, ciltteki elastin ve kollajen üretimini gerçekleştirmektedir. Bunlar ise cildin parlak ve esnek olmasını sağlamaktadır. Fibroblast hücreler cilt doku ve hücrelerinde meydana gelen hasarlar için vücuttaki yara tedavi sistemini harekete geçirmektedir.

Vücuttaki fibroblast hücreler, yaşlanmanın etkisiyle kolajen ve elastin üretimini daha az üretmeye başlamaktadır. Özellikle ultraviyole güneş ışınlarına fazla maruz kalındığında fibroblastlarda bozulmalar meydana gelir ve sayıları, önemli görevlerini yerine getiremeyecek düzeye geriler. Kollajen ve elastin üretiminin azalması ile görülen etkiler esnekliğin azalması, sarkma, çökme, kırışıklık ve lekelerdir. Fibroblast tedavisi ise vücudun farklı bölgelerinden alınan kök hücrelerin sorunlu cilt bölgelerine uygulanması işlemidir. Bu sayede genellikle yaşlanma ile ortaya çıkan doku hasarı giderilmekte, iyileşme hızlandırılmaktadır. Tedavinin ardından esnek, canlı ve parlak bir cilde kavuşmak mümkündür.

Fibroblast Tedavisi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Fibroblast tedavisinin başlıca kullanım alanı estetiktir. Cildin gençleştirilmesi ve doku hasarının giderilmesi için kullanılan bu yöntem, vücudun her bölgesine uygulanabilmektedir.

· Suçiçeği izleri

· Sivilce izleri

· Kronik ülserden dolayı oluşan yaralarda

· Doğum sonrası ve kaza nedeniyle oluşan doku kayıplarında

· Cilt çatlaklarında

· Kırışıklıklarda

· Cilt çukurlarında

· Dudak üstü çizgilerde kullanılmaktadır.

Fibroblast Tedavisi Nasıl Yapılır?

Fibroblast tedavisi, kişinin kendi vücudundan alınan doku hücrelerinin ihtiyaç duyulan bölgeye enjekte edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Doku alınacak bölge, hastanın işlem esnasında ağrı ve acı hissi duymaması için lokal ve topikal anestezi ile uyuşturulmaktadır. Bu bölge, genellikle kulak arkası ya da kol içindeki güneş görmeyen alanlar olmaktadır. Steril şartlar sağlandıktan sonra ilgili bölgeden yaklaşık 4 mm’lik doku biyopsisi alınmaktadır.

Biyopsi ile alınan doku, laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirilmekte ve fibroblast üretimine başlanmaktadır. Bu üretimin gerçekleşebilmesi için yaklaşık 1 ay beklenmektedir. Hazır hale gelen fibroblastlar, soğuk zincir yolu ile kliniklere sevk edilmektedir.

Fibroblast tedavisi 3 seansta tamamlanmaktadır. Her seans arasında ortalama 4-6 hafta ara olmaktadır. Bu sürece uzman doktor karar vermektedir.

Fibroblast Tedavisi Zararlı mıdır?

Fibroblast tedavisi, kişinin kendi vücudundan alınan hücreler olduğundan son derece doğal ve zararsız bir uygulamadır. Her tedavi gibi komplikasyonlar barındırsa da uzman kişiler tarafından uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Fibroblast tedavisi, cildin elastin ve kollajen üretimini desteklediğinden doğal sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Uygulamanın temel maddesi kişinin kendi dokusundan elde edilen hücreler olduğu için alerjik reaksiyon oluşmamaktadır.

Fibroblast Tedavisi Kalıcı mıdır?

Fibroblast tedavisinden elde edilen sonucun başarı oranı yüksektir. Etki süresi de diğer anti aging uygulamalarına kıyasla uzundur. Ancak tedavinin başarı oranı yükseltmek ve kalıcılık süresini uzatmak için uzman doktor tarafından belirtilen öneri ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Kişi, yaşam tarzı değişiklikleri yaparak kaliteli bir yaşam benimsemeye başladığında cilt gençleştirme uygulamasının etkilerini daha iyi görecektir.

Tedavinin ardından sigara ve alkol tüketimini sınırlandırılmalı (mümkünse bırakılmalı), stres faktörlerinden uzak durulmalı, her gün düzenli su tüketilmeli, sağlıklı besinler tüketilmeli, uyku kalitesi artırılmalıdır.

Fibroblast Tedavisinin Etkisi Ne Zaman Görülmeye Başlanır?

Her tedavide olduğu gibi fibroblast uygulamasının etkisini görebilmek için de bir süre beklenmesi gerekmektedir. İlk seansın ardından etkilerin ortaya çıkmasını beklemek yanlış bir tutumdur. Cilde enjekte edilen hücreler, bulundukları yerde kollajen ve elastin üretmeye başlamaktadır. Bu süreçte cilt onarılmakta, esneklik ve parlaklık kazanmaktadır. İkinci seansın ardından fibroblast tedavisinin sonuçlarını görmek mümkündür.