Şirketin Sahipleri Gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1,5 yıldır sürdürdüğü soruşturma kapsamında, restoran zincirinin ortakları olan Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltına alındı.

“İsim Hakkı Usulü ile Örgüte Finansman Sağlandı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüttüğünü, örgütle bağlantısı bulunan kişilere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiğini belirtti.

-Şirketin, örgüt referansı olmadan ortak kabul etmediği ve bu yöntemin "RTB - Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırıldığı tespit edildi.

-Şubelerin, örgütle bağlantılı şahıslara istihdam ve finans sağlamak amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

-Himmet adı altında para toplandığı ve bu paraların örgüte aktarılması için kuyumcular gibi aracı esnaflar kullanıldığı belirlendi.

Şirket Yurt Dışında Bayiliklerle Genişledi

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek örgütün finansal transferlerini kolaylaştırdığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde:

-Şirketin finansmanının, yurt içi ve yurt dışında hakkında işlem bulunmayan kişiler üzerinden yapıldığı,

-Bu paraların, "ürün satın alımı" adı altında faturalandırılarak örgüt mensuplarına aktarıldığı,

-Bayilerde örgütsel toplantılar düzenlendiği,

-Örgüte bağlılığı artırmak için kazanılan paraların örgüt içindeki şahıslara dağıtıldığı,

-Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere, örgüte bağlı kalmaları yönünde baskı yapıldığı tespit edildi.

Kayyum Kararı ve Soruşturma Süreci

Bu gelişmelerin ardından mahkeme kararıyla Maydonoz Döner’e kayyum atanmasına karar verildi. Gözaltına alınan şirket sahipleri ve yöneticileri hakkında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddiasıyla savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında firmanın tüm mali işlemlerinin detaylı olarak incelendiği ve örgüte yönelik finansal destek ağının tamamen ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak : PHA