Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün sezon sonunda olağanüstü genel kurula gideceğini açıkladı. Saran, 'Başlattığımız ve bitirilmesi gereken dünya çapında transferler ve projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdüreceğim' dedi.

Başkanlık görevini sezon sonuna kadar sürdüreceğini belirten Saran, devam eden projeler ve transfer çalışmalarının tamamlanmasının ardından kongre sürecinin başlatılacağını ifade etti. Görevi yarım bırakmayacağını vurgulayan Saran, yürütülen çalışmaların kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Görev süresi boyunca hedefinin Fenerbahçe'yi sportif başarılarla yeniden zirveye taşımak olduğunu dile getiren Saran,'Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı. Fenerbahçe'yi polemiklerin olduğu yere değil, kupaların olduğu yere, sahaya döndürmek' dedi.

Kendisi hakkında kamuoyunda yer alan bazı iddialara da değinen Saran, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Hukuki süreçler tamamlanmadan yapılan değerlendirmelere dikkat çeken Saran, hukukun üstünlüğüne ve masumiyet ilkesine inandığını ifade etti.

Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla birlikte Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun sezon bitiminde yapılacağı netlik kazanırken, seçim sürecine ilişkin takvim ve detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

