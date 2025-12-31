Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun 'Yeni Yıl' vesilesi ile bir mesaj yayınladı.

Müdür Tosun mesajında;

'Sevgili Öğrencilerimiz, Kıymetli Öğretmenlerimiz, 2025 yılı boyunca Adıyaman eğitim ailemiz olarak aynı amaç etrafında kenetlendik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin rehberliğinde; köklerden geleceğe uzanan bir anlayışla, bilgi, emek, ahlak, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle çalıştık, ürettik ve şehrimizin eğitim yolculuğuna katkı sunduk. Deprem sonrasında gösterilen gayret ve azmin, bugün eğitimde kararlı bir duruşa ve güçlü bir iradeye dönüştüğüne şahitlik ettik. 2026 yılında da önceliğimiz, evlatlarımızın güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi; aileyi merkeze alan, değerleriyle bütünleşmiş ve güçlü Türkiye idealine katkı sunacak bireyler olarak hayata hazırlanmasıdır. Bu doğrultuda tüm imkânlarımızı seferber etmeye ve çalışma azmimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve inançla, 2026 yılının sizlere, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve başarı getirmesini temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

