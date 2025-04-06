“Belediyelerde Yolsuzluk Soruşturmalarında Çifte Standart Uygulanıyor”

Muhalefet partilerinin yönetimine geçen belediyelere yönelik soruşturmaları değerlendiren Fatih Erbakan, "AK Parti dönemine ait usulsüzlükler için yapılan suç duyurularına işlem yapılmazken, sadece muhalefet belediyelerine yönelik adımlar atılması adaletsizliktir, çifte standarttır" ifadelerini kullandı.

“Yolsuzluk, usulsüzlük kim yaptıysa araştırılsın, yargılansın. Ama eğer yalnızca muhalefet belediyelerinin üzerine gidiliyor, iktidar belediyelerine dokunulmuyorsa bu kabul edilemez. Bir fiil suçsa herkes için suçtur. Ali’ye suç, Veli’ye değil anlayışı adalet değildir.”

Boykot Tartışmalarına Eleştiri: “İktidar da Ana Muhalefet de Boykottan Medet Umuyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına da değinen Erbakan, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da benzer bir çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, “İktidar da ana muhalefet de boykottan medet umuyor” dedi.

Yerli firmaların boykot edilmesinin yanlış olduğunu belirten Erbakan, “Zaten dibe vurmuş olan ekonomimizi daha da kötü hale getirmekten başka bir işe yaramaz” şeklinde konuştu.

“İktidar, PKK ve DEM Parti ile Pazarlık İçinde”

Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve anayasa değişikliği tartışmaları üzerinden iktidara sert eleştiriler yöneltti. İktidarın seçim kazanmak adına DEM Parti ile uzlaşma arayışında olduğunu ileri süren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Daha düne kadar HDP’ye selam vereni ‘terörist’ ilan eden iktidar, şimdi PKK’nın taleplerinin karşılanması karşılığında anayasa desteği pazarlığı yapıyor. Bu durum siyasi çıkarlar uğruna PYD-YPG tehdidinin de göz ardı edileceğini gösteriyor. Koltuk uğruna girilen bu ilişkiler, milletin takdirindedir.”

“RTÜK Parti Organı Gibi Davranıyor”

RTÜK’ün uygulamalarını da eleştiren Erbakan, iktidara yakın televizyon kanallarındaki yayınlara göz yumulurken, muhalif kanalların sistematik olarak cezalandırıldığını savundu.

“Aile yapısını tehdit eden gündüz kuşağı programlarına göz yumuluyor, muhalif yayın organlarına ise sürekli cezalar kesiliyor. RTÜK, devlet kurumu değil adeta bir parti organı gibi hareket ediyor.”

“Adaletsizliğe ve Çifte Standarda Karşıyız”

Konuşmasının sonunda “Doğruya doğru, yanlışa yanlış” ilkesini yineleyen Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

“Biz kimsenin tarafında değiliz, sadece adaletin yanındayız. Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve adaletin tesis edilmediği bir yerde ne demokrasi olur ne kalkınma. Yeniden Refah Partisi olarak bugün de çifte standarda karşı duruşumuzu sürdürüyoruz.”

Kaynak : PHA