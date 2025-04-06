“Demokratik Siyasi Sözlükte ‘Cunta Eşittir CHP’ Yazar”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP’nin geçmişte cunta yönetimlerine destek verdiğini öne sürdü. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak ‘cunta yönetimi’ ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte ‘cunta eşittir CHP’ yazar.”

“Siyasi Tarih Bilmediği Gibi Siyasi Cümle Kurmayı da Bilmiyor”

Özel’in sözlerini “siyasi cehalet” olarak nitelendiren Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Özgür Özel, siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak, kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.”

“CHP, Yassıada Zihniyetine Kurultayda da Biat Etti”

Çelik, CHP’nin demokratik yollarla seçilmiş yönetime yönelik eleştirilerini “çelişkili” bulduğunu belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar. Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da ‘Yassıada zihniyetine biat’ etmiştir.”

Kaynak : PHA