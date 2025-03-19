Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın selametine zarar vermek isteyen çevreler olduğunu ve bağımsız yargıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Siyasi ve İdeolojik Çabalarla Soruşturmalar Yıpratılmaya Çalışılıyor"

Fahrettin Altun’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz.”

Altun, soruşturma sürecinin siyasi bir tartışmaya dönüştürülerek yargıya baskı yapıldığını savundu.

"Cumhurbaşkanımıza Yönelik İftiralara Karşı Dimdik Duracağız"

Altun, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddiaların ve eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hâkim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız. Yetkisini Türk Milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz.”

"Bağımsız Yargının Kararlarına Saygı Gösterilmeli"

Altun, Türkiye’de bağımsız yargının çalışmalarına gölge düşürmeye yönelik girişimlerin yanlış olduğunu ve yargı kararlarının herkes tarafından saygıyla karşılanması gerektiğini ifade etti.

"Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz."

Kaynak : PHA