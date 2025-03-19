"Vatandaşlarımızın Mağduriyetini Gidermek İçin Sahadayız"

Başkan Tutdere, arızanın meydana geldiği bölgeye giderek ASKİM ve Su İşleri ekipleriyle görüşmeler yaptı. Çalışmaların hızlandırılması ve su arzının en kısa sürede sağlanması için belediye ekiplerinin kesintisiz şekilde çalıştığını belirten Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Etkilenen mahallelerimize su arzını sağlamak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yaşanan mağduriyet nedeniyle tüm hemşehrilerimizden ayrı ayrı özür diliyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte olay yerindeyiz ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. ASKİM ve Su İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kesinti Giderilene Kadar Alternatif Çözümler Devrede

Belediye yetkilileri, arıza onarım sürecinde vatandaşların temel su ihtiyacını karşılamak için alternatif su kaynaklarının devreye alındığını ve tankerlerle su dağıtımının sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, onarımın tamamlanmasının ardından suyun belirlenen mahallelere kademeli olarak verileceğini duyurdu.

Su kesintisinin giderilmesi için gece boyunca süren çalışmaları yerinde takip eden Başkan Tutdere, kentte benzer sorunların tekrar yaşanmaması adına altyapı yenileme projelerinin hızlandırılacağını belirtti.

Vatandaşların mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edilirken, belediye ekiplerinin su şebekesi üzerindeki bakım ve iyileştirme faaliyetlerini artıracağı bildirildi.

Kaynak : PHA