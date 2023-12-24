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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörle topyekûn mücadelenin başarısının dezenformasyona karşı bilinçli ve sorumlu hareket etmekten geçtiğinin altını çizdi.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Altun, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadelesine devam etmekte bölücü hainlere büyük zayiat verdirmektedir. Kapsamlı hava ve kara harekâtlarıyla çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmekte terör örgütüne ait onlarca tesis imha edilmektedir. Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir gayret ve fedakârlıkla bu mücadeleyi sürdürürken sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılması ve yayılması, terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak anlamını taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Unutulmamalıdır ki terörün bir amacı da dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetleriyle millî birliği, bütünlüğü, toplumsal moral ve motivasyonu zayıflatmak ve çökertmektir" diyen Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Terörle topyekûn mücadelenin başarısı, bu dezenformasyona karşı da bilinçli ve sorumlu hareket etmekten geçmektedir. Bu önemli noktadan hareketle tüm vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarından kahraman Mehmetçiklerimizin vermiş olduğu mücadeleye destek olmalarını, terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup yalnızca resmî açıklamalara itibar etmelerini bekliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, millî birliğimize ve bütünlüğümüze kast eden bu kiralık katil sürülerini tamamıyla yok edene kadar, son terörist etkisiz hâle gelene kadar durmayacak, mücadelemize devam edeceğiz".