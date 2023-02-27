TBMM deprem sebebiyle ara verdiği çalışmalarına bu hafta devam edecek. Genel Kurul'da EYT düzenlemesi yasalaştırılacak. 5 siyasi partinin mutabakatıyla Deprem Araştırma Komisyonu kurulacak.ANKARA (İGFA) - Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması dolayısıyla çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM'de mesai 28 Şubat Salı günü yeniden başlıyor.

Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak.

Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların Nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.