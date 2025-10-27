Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,4, kadınlarda ise %11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı %48,9 Seviyesinde

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı Eylül 2025'te bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %48,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %66,3, kadınlarda %31,8 olarak tahmin edildi.

İşgücüne Katılma Oranı %53,5 Oldu

İşgücü, Eylül 2025'te bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6, kadınlarda %35,7 olarak tahmin edildi.

Genç Nüfusta İşsizlik %14,9 Seviyesinde

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %14,9 seviyesine geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,4, kadınlarda %21,4 olarak tahmin edildi.

Kaynak : PERRE