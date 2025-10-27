Adıyaman'da 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,4, kadınlarda ise %11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı %48,9 Seviyesinde

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı Eylül 2025'te bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %48,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %66,3, kadınlarda %31,8 olarak tahmin edildi.

İşgücüne Katılma Oranı %53,5 Oldu

İşgücü, Eylül 2025'te bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6, kadınlarda %35,7 olarak tahmin edildi.

Genç Nüfusta İşsizlik %14,9 Seviyesinde

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %14,9 seviyesine geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,4, kadınlarda %21,4 olarak tahmin edildi.

