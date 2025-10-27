Adıyaman Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kent genelinde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Kararla birlikte, belediyeye ait tüm otobüs ve toplu taşıma araçları, vatandaşların kutlama ve etkinliklere rahat ulaşabilmesi için gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Belediye yetkilileri, sefer planlarında veya saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirterek, şehrin her noktasından vatandaşların belediye otobüslerini kullanarak ücretsiz ulaşım imkânından yararlanabileceğini açıkladı.

Kaynak : PERRE