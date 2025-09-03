Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte, ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir konu olan kira artış oranı da netleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilerle birlikte, ev sahipleri ve iş yeri sahipleri, kira sözleşmesinde özel bir artış maddesi yoksa, kiracılara en fazla yüzde 39,62 oranında zam yapabilecek.

Ağustos ayında konut ve iş yerleri için kira artış oranı yüzde 41,13 olarak hesaplanmıştı. Böylece, kira sözleşmesini Ağustos’ta yenileyen kiracılar ödemelerini yüzde 41,13 oranında zamlı yaparken, Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ise ödemelerini 39,62 artış oranı üzerinden yapacak.

Konutlarda yüzde 25 zam sınırı uygulaması ise devam ediyor.

Kaynak : PHA