Alınan bilgiye göre yangın, Yeni Mahallede meydana geldi.

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Abacı’ya ait 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu İtfaiye erlerine bildirdi. Olay yerine gelen Gölbaşı İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başladı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle bitişiğindeki evlere yangın sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybının yaşanmaması sevindirirken yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yanın çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

