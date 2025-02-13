Adıyaman’da yaşlı ve engelli hastalara Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESKOM) ekipleri, evlerinde sağlık hizmeti sunuyor.

Hastaneye gelemedikleri için evlerinde kontrolleri yapılan hastalar, istedikleri sağlık hizmetlerine evlerinde ulaşıyor.

Bu kapsamda, verilen evde sağlık hizmetleri çalışmalarına Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik de katıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, beraberinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Kasım Turgut, Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Bünyamin Dere, Doktor Erol Genç ve sağlık personelleri ile birlikte evde Sağlık Hizmetinden faydalanan 78 yaşındaki kalp rahatsızlığı olan Yasemin Pala'yı evinde ziyaret etti.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Yasemin Pala'nın sağlık durumu hakkında bilgi alarak, bir süre sohbet etti.

Başhekim Doç.Dr.Kasım Turgut ise Yasemin Pala'nın sağlık öyküsü hakkında incelemede bulundu ve değerlerinin takip etti.

Hasta Yasemin Pala ise İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'i çok sevdiğini belirterek, çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

Ziyaret sonrası ESKOM'un istatistiğini paylaşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 2024 yılında toplam 6 bin 172 hastaya 30 bin 360 ziyaret gerçekleştirildiğini belirterek, evde sağlık hizmeti sayesinde vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Evde Sağlık Hizmetleri'nin yanı sıra Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) polikliniğin 80 yaş üstü tıbbi bakım ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasını da hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, "Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESKOM) tarafından 2024 yılı boyunca 6 bin 172 hastaya toplam 30 bin 360 ziyaret gerçekleştirdi. Tıbbi bakım ihtiyacı olan bireylerin evlerinde ve aile ortamında muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu bu hizmet, özellikle yaşlı, engelli ve uzun süreli bakım ihtiyacı olan bireylerin hayatını kolaylaştırıyor." dedi.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ESKOM) 17 araç ve 17 ekip ile evde sağlık hizmeti sunduğunu kaydeden Şirik, şöyle devam etti:

"Evde sağlık hizmetleri arasında muayene, reçete, kronik hastalık takibi, pansuman, kan alma ve tetkik işlemleri gibi birçok hizmet sunarak vatandaşlarımızın kolay ulaşabilir sağlık sistemini sunmuş oluyoruz.

Evde Sağlık Hizmetleri hastaların yaşam alanlarında daha kolay ve hızlı bir şekilde sağlık hizmetine erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ederken, bu kapsamda faaliyete geçen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) polikliniği ile 80 yaş üstü tıbbi bakım ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz."



Kaynak : PHA