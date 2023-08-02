Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla esnafların kullandığı kredi limitleri, sıkı para politikası tedbirleri kapsamında düşürüldü.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan, yönetim kurulu üyeleri Şaban Doktur ve Nedim Erzan ile birlikte yaptığı basın açıklamasında esnafın kullandığı kredi limitlerinin düşürüldüğünü açıkladı.

Hükümetin sıkı para politikası ile birlikte bazı esnafların kooperatiflerden aldıkları krediyi ticarethaneleri yerine döviz bazlı yatırımlarda kullanmaları da göz önüne alınarak kredi limitlerinin NACE kodları dikkate alınarak her iş koluna özgü ayrı limitlere çekildiğini belirten Başkan İlhan, yeni esnaf statüsü kazananlara 3 ay olan kredi alabilme süresinin de 6 aya yükseltildiğini söyledi. İlhan, daha önce 500 bin lira kredi kullanabilen esnafın yeni uygulamalar ile ancak 250 bin lira kullanabileceğini duyurdu.

Mudanya Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla çekilen kredilerin kooperatif açısından geri dönüşlerinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Başkan Tahammül İlhan, "Geri dönüşlerde asla bir sorun yok. Aksine bu yıl geri dönüşümün en yüksek dönemini yaşıyoruz. Fakat bu kredi limitlerinde yapılan düşüşün çok uzun süreleri almayacağı, yakın zamanda eski durumuna döneceğine inanıyoruz" diye konuştu.