Eskişehir’in tarihi kısaca bahsedilebilecek kadar küçük bir döneme ait değildir.

Hakkında ciltlerce detay paylaşabileceğimiz Eskişehir’in kültürü, kurtuluş dönemi ve modern çağına ulaşması bizim için birçok yönden ilham kaynağı olmuştur. İşte, kısa kısa Eskişehir’in tarihi.

Eskişehir'in Kültürel Tarihi

Eskişehir’in tarihi incelendiğinde sürekli bir kültürel hareketliliklerin yaşandığı görülüyor. Eskişehir, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Şehrin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda, Eskişehir ve civarında M.Ö. 3000’lere kadar uzanan bir geçmişe sahip yerleşimlerin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Romalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eskişehir, bu dönemlerde kültürel bir merkez olmuştur.

Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini koruyan Eskişehir, Selçukluların Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Türklerin egemenliği altına girmiştir.

Eskişehir'in Kurtuluşu

Eskişehir, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli bir direniş noktası olmuştur. 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi ve Eskişehir Muharebeleri, Kurtuluş Savaşı’nın geleceğini değiştiren önemli çatışmalar arasında yer alır. Yunan ordusu, Eskişehir’i ele geçirerek Anadolu içlerine doğru ilerlemeyi hedeflemiş ancak Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, bu ilerlemeyi durdurarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Eskişehir'in Modern Çağı

Eskişehir, kendini bildi bileli bir modernleşme savaşı içerisinde yer alıyor. Sadece Cumhuriyet döneminde değil, Yunan ve Bizanslıların etkisi altındayken bile hem ticari hem de kültürel hareketlerin merkezi olmayı başarmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte hızlı bir modernleşme sürecine girmiştir. Şehrin modern çağdaki en önemli gelişmelerinden biri, demiryolu ağı üzerindeki stratejik konumudur. Cumhuriyet döneminde demiryolu ve sanayi şehri olarak öne çıkan Eskişehir, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da büyük bir dönüşüm yaşamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Eskişehir, modern eğitim kurumlarının kurulduğu, sanayi yatırımlarının yapıldığı ve sosyal hayatın hızla geliştiği bir şehir haline gelmiştir.

Anadolu Üniversitesi’nin kurulması, şehri bir öğrenci kenti yaparken, şehrin sanayi ve tarım potansiyeli de yeni yatırımlarla birlikte artmıştır. Bugün Eskişehir, Türkiye’nin en modern ve yaşanabilir şehirlerinden biri olmayı başarmıştır.

Kaynak: Eskişehir Haber