CHP YDK, bugün yaptığı toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) 6 Kasım 2024 tarihli sevk kararını ele aldı. Dosyanın incelenmesinin ardından YDK, Savaş’ın sözlü savunmasını dinledi. Yapılan değerlendirmede, Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, parti ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunduğu ve bu nedenle CHP Tüzüğü’nün 68’inci maddesi uyarınca kesin çıkarma cezasına oybirliğiyle hükmedildi.

“Partinin Temel İlkelerine Aykırı”

CHP’den yapılan açıklamada, “Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşım, ‘partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ ve ‘partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak’ eylemi olarak değerlendirilmiş, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Savaş’ın Sosyal Medya Açıklamaları

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lütfü Savaş, “Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Terörle bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri hangi oluşum olursa olsun savunamayız” demiş ve bir “mücadele” başlattığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından, 3 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen MYK toplantısında Savaş hakkında parti tüzüğü gereği kesin ihraç istemiyle disipline sevk kararı verilmişti.

Kaynak : PHA