Futbolcular, bir dönem aynı sahayı paylaştıkları ve depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ederek gözyaşlarına hâkim olamadı. Deprem şehitleri anısına mezar başına karanfil bırakan ve dua eden ekip, dayanışmanın ve dostluğun önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin ardından Diyarbakır Karması, Adıyaman Karması ile dostluk maçı yapmaya hazırlanıyor. Etkinlikte, Diyarbakır Şener Özdil Masterler Kulüp Başkanı Şener Özdil, Adıyamanspor’un eski kaptanı Musa Arslan, Trabzonspor’un unutulmaz kaptanlarından Şehmus Suna ve diğer takım arkadaşları da yer aldı.

Kaynak : PHA