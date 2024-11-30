Kongreye katılanlarla selamlaşıp, el sıkışan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın da aynı duyarsızlığa ortak olduğu ve gürültüye engel olmadığı kameralara yansıdı.

Arkalarına Kütüphane tabelasını alarak, fotoğraf çektiren kalabalık partili grup, davul gürültüsü eşliğinde duyarsızlıkta Nirvana'ya ulaştı. Öğrencilerin ders çalışma hakkı göz ardı edilirken, kongre düzenleyicilerinin duruma müdahale etmemesi tepki çekti.

Kahtalı öğrenciler, halk kütüphanesinde ders çalışırken bir taraftan da kongre düzenleyenlerin duyarsızlığına maruz kaldı. “Kahta'ya hizmet etmeye talip olduklarını iddia edenlerin, bu kadar duyarsız olması kabul edilebilir mi?” sorusu, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak : PHA