"Şoförler, Toplumun Belkemiği"

Erkan Çimen, şoförlerin hayatın her evresinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, “Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında var olan taksiler, minibüsler, servisler, otobüsler, kamyonlar ve diğer ulaşım araçlarında görev yapan, gece gündüz demeden rızıklarının peşinde olan, ailesi ve yuvası için çalışan şoför esnafımızın, tüm bu zorlukları göğüsleyerek hayatını yollarda geçiren kahramanlarımızın 30 Kasım Şoförler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

"Uzakları Yakın Ederken, Birçok Hayata Dokunuyorlar"

Çimen, şoförlerin aynı zamanda insanların birbirine kavuşmalarına yardımcı olduğunu belirterek, “Şoför esnafımız, ayrılıkları sona erdiren, aşıkları buluşturan, baba ile oğlu, anne ile kızı, dede ile torunu bir araya getiren, uzakları yakın eden çok değerli insanlardır. Toplumun belkemiğini oluşturan bu emekçi dostlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA