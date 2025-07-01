Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, eski sürücü belgelerini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1 Ağustos 2025 tarihine kadar başvuru yapmaması halinde belgeleri geçersiz sayılacak.



Ehliyetini yenilemeyenlere 7 bin 438 TL ceza

B sınıfı eski sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yalnızca 15 TL karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu sürenin sonunda geçerli başvuru yapmayanlar için yenileme bedeli 7 bin 438 TL'ye yükselecek. Yenileme işlemi yapılmayan sürücüler aynı zamanda trafiğe çıkma haklarını da kaybedecek.



Randevu sistemi ve başvuru kanalları

Ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu alınabiliyor. Başvurular nüfus müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor.



5 adımda ehliyet yenileme işlemi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski ehliyetlerin yenilenme sürecinin 5 adımda tamamlandığını açıkladı:



Randevu alımı: NVİ portalı, Alo 199 hattı ya da mobil uygulama üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu oluşturuluyor.



Gerekli belgeler:



Eski tip sürücü belgesi



15 TL başvuru ücreti (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf payı)



Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu



Son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf



MERNİS'te kayıtlı açık adres



Başvuru: Belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne gidilerek işlemler tamamlanıyor.



Geçici belge: Başvuru sonrası kişiselleştirme süreci başlarken, geçici sürücü belgesiyle araç kullanımı mümkün oluyor.



Teslimat: Yeni ehliyetler en geç 2 iş günü içinde PTT’ye teslim edilerek başvuru sahibinin adresine gönderiliyor. Teslimatlar, il merkezlerine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün içinde yapılıyor.



Ehliyetini yenilemeyenler trafiğe çıkamayacak

Ehliyetini yenilemeyenler sadece yüksek bir ceza ödemekle kalmayacak, aynı zamanda yasal olarak trafiğe çıkma haklarını da kaybedecek. Yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların son başvuru tarihi olan 31 Temmuz 2025’i dikkate alarak işlemlerini geciktirmemeleri gerektiğini vurguluyor.

Kaynak : PHA