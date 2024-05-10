Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD tarafından, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni”ne bir tebrik mesajı gönderdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni”ne mesaj gönderdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ''Türkiye'nin Gücü'' ödül töreninin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, ''9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyamızın değerli temsilcilerini canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini takdirle karşılıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle üretimi, başarıyı, kadın girişimini, güçlü iletişimi, moral değerleri, akademik bilgiyi, sürdürülebilirliği, dönüşümü ve erdemli girişimciliği ödülleriyle teşvik eden MÜSİAD'a şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.