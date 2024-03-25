Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde düzenlenen Tokat mitinginde muhalefete yüklendi.TOKAT (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Tokat mitinginde konuştu.

Türkiye'nin 21 yılda üç kat büyümesinden rahatsız olanların, hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenlerin pusuda beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin, ilkeli ve adil duruşuyla bölgesinde ve dünyada artan gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor. Türkiye Yüzyılı ile daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken birileri ülkemizi elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı değildir. Mesele doğrudan Türkiye'dir, Türk milletidir, bunların nezdinde somutlaşan hak ve hakikat davasıdır. Milletimizin, dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığından öylesine rahatsızlar ki aradan bin yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri hâlâ dip diri. Bu gerçeği bizzat yüzümüze söyleyen Batılı devlet adamları gördük. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle her saldırıyı savuşturarak mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşa çıkardık. 31 Mart'ta bir kez daha milletimizin desteğini alarak Tokat'ta, İstanbul'da, Ankara'da da Türkiye'ye bu namı salacağız, ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunu hızlandıracağız." mesajı verdi.

"Son 30 yılının her günü ülkesine ve milletine hizmetle geçmiş bir kardeşiniz olarak bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız, cevabım, ülkemizdeki muhalefetin hâline olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasilerde muhalefetin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin hem iktidara alternatif olması bakımından hem de iktidarı denetlemesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafının boş kaldığını öne sürerek, "Öyle ki kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz gerçekleştirdik. Kendi politikalarımızın eksiklerini, yanlışlarını kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik. Bundan da asla gocunmadık. Ancak bizim yaptıklarımız, ülkemiz demokrasisinin muhalefet tarafındaki eksikleri ortadan kaldırmıyor. İşte muhalefetin bugünkü hâlini görüyorsunuz değil mi? Acınacak hâlleri var. Birbirlerini yemekten, dönüp de ülkenin hâline, bölgemizde yaşanan gelişmelere, küresel yükseliş ve düşüşlere bakacak hâlleri yok. Merkez belediye başkan adayını takdim ediyor, adayını bulamıyor. Aday ortada yok. Muhalefetin hâlini Tokatlı Nuri bundan 150 sene önce söylediği mısralarda ne güzel anlatıyor. 'Ara yeri karlı dağlar alıp da. Gayri dost iline varıp gelinmez. Yahşi hüner ister rah-ı talepte. Beyhude laf ile menzil alınmaz" diye konuştu.

Siyaset ve hizmet yolunda iş, eser ve proje gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en önemlisinin de istikamet olduğunu kaydetti.