Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. İstanbul BB adayı Murat Kurum oldu.

Aday tanıtım toplantısı sonrası X hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak görüyoruz" dedi.

"Bugün İstanbul’daki aday açıklama toplantımızı teşrif eden kardeşlerime aşkı, sevdası, salonlara sığmayan muhabbeti için şükranlarımı sunuyorum" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında, "Hangi konumda bulunursak bulunalım birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir. Bizim siyasi geleneğimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini kolektif dayanışmaya bırakır. Bugünden itibaren hepimizin yegâne görevi, ismi açıklanan arkadaşımız için çalışmak, koşturmak, ter dökmek, başarısı için tüm samimiyetimizle, tüm gücümüzle mücadele etmektir. Şimdiye kadar daima bu bilinçle hareket ettik, dava ve yol arkadaşlığımıza gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek çıktığımız bu kutlu yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yürüyeceğiz. Rabbim bizlere, ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler verme imkânı, basireti, azmi, gücü bahşetsin. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA