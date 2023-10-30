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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin kuruluş gayesi, bizzat Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle “kimsesizlerin kimsesi” olmaktır” diyerek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi’nin arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada “kimsesizlerin kimsesi” olan bir ülkedir." dedi.

"Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Karabağ’dan Afrika’ya, Türkistan’dan Filistin’e kadar nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardıma koşan elinden tutup kaldıran ve derdine derman olan Türkiye’dir" diyen Erdoğan, "Bu tavrımızı daha önce Kore’de, Kıbrıs’ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen’de ve son olarak Karabağ’da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi’nin “kimse el süremez” dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Evvelki gün 1,5 milyonu aşkın insanımızın katılımıyla gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi bunun bir parçasıydı. Tarih şuuru olmayan Gazi Mustafa Kemal’in mücadelesini bilmeyen Cumhuriyetin niçin kurulduğunu anlamayan birileri farklı niyetler arasa da biz o gün sadece Filistin’le dayanışmamızı göstermekle kalmadık. Atatürk Havalimanı’ndaki o muhteşem birliktelikle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal’in ruhunu da şad ettik. İnşallah bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan “kimsesizlerin kimsesi” olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.