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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı’na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 75’inci yıl dönümü dolayısıyla katılımcılarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dünya İnsan Hakları Günü’nün, başta mazlum ve mağdurlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 75 yıldır uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmayı sürdürüyor”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 75 sene önce büyük umutlarla kabul edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aradan 3 çeyrek asır geçmesine rağmen bu metin, insanlığın kazanımları açısından kritik bir belge olma vasfını hâlâ koruyor. Daha adil, daha özgür, daha insan odaklı bir dünya idealiyle kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 75 yıldır uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmayı sürdürüyor” diye ekledi.

Beyanname’nin, bu yönüyle küresel barışın ve istikrarın tesisine de rehberlik ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Her ne kadar insan hakları ihlallerini sona erdirememiş olsa da, Beyanname’yi insanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşe taşlarından biri olarak görüyoruz. Beyanname’nin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda küresel ölçekte bir hassasiyetin oluşmasına ciddi katkılar sağladığına inanıyoruz. Buna rağmen, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü, dünyanın pek çok yerinde insan haklarının ayaklar altına alınırken karşıladığımız da bir gerçektir.”

“İsrail’in hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar sonucunda 18 bini aşkın gazzeli şehit oldu.”

“Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin göz göre göre çiğnendiği yer; Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Gazze halkının, 7 Ekim’den beri, hayatı başta olmak üzere her türlü hakkı, işgalci İsrail güçleri tarafından pervasızca yok edilmektedir. İsrail’in hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar sonucunda 18 bini aşkın Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. Ramallah'ta, yerleşimci denen teröristlerin ve İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 300’e yakın Filistinli şehadete yürüdü. İsrail’in alçakça katlettiği her üç Filistinliden ikisi kadın veya çocuktur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anne ve babalarının beyaz kefenlerine sarılarak gözyaşı döktüğü masum sabiler, İsrail’in vahşetinin sembolleri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze’de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor. Savaşta bile dokunulmaması gereken ibadethanelerden okullara, hastanelerden mülteci kamplarına, evlerden çarşı, pazarlara kadar tüm sivil yerleşim yerleri İsrail tarafından alçakça bombalanıyor.”

Kaynak : PHA