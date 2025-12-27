Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan illerden olan Hatay'da, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, depremzedeler için yürütülen çalışmaları değerlendirerek, hükümetin sözlerini tutmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

'Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Hatay'ın kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek başladı. 'Yaralarımızı sabır ve şefkatle, tüm dünyaya örnek olacak dayanışmayla sardık. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz' dedi. Erdoğan, hükümetin enkaz altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işlerine odaklandığını vurguladı. '11 ilimizde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede ter döken 200 bin mimar, mühendis ve emekçi kardeşimizle bugünlere ulaştık' ifadelerine yer verdi.

'Terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız'

Erdoğan, terörle mücadeleye değinerek, 'Terörsüz Türkiye'den sonra, terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız. Türk, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Nusayri biriz; bu toprakların bin yıllık sakinleriyiz. Nice asırlar komşuluk hukuku içinde yaşamaya devam edeceğiz. Etnik köken ve mezhep inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı dikkatli olacağız' ifadelerini kullandı.

Depremin vurduğu illerde yürütülen çalışmalar

Erdoğan, Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara gibi depremden etkilenen illerde yapılan çalışmalara dair şu bilgileri paylaştı: 'Karşımdaki topluluğu bugün farklı görüyorum. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara'da deprem bölgesinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza selam gönderiyorum. Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız. Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehrindeyiz. Rabbim muhabbetimizi artırsın. Siz bize güvendiniz, ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik.'

'Tüm sabotajlara rağmen bugünlere geldik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler oldu. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Biz buradayız, sizlerle beraberiz. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız; sözlerimizi tutmanın onurunu, kıvancını ve bahtiyarlığını yaşıyoruz.'

Şehrin altyapısı yenilendi

Erdoğan, Hatay ve deprem bölgesindeki altyapı çalışmalarına da dikkat çekerek, '14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik. Depremzedelerimizin imdadına koştuk. Sadece konut inşa etmedik, şehrimizin altyapısını da tamamen yeniledik. Defne'de başlayan Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca Türkiye'nin en büyük atık su temelinin inşasına devam ediyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlara güvenle yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye, güçlü bir Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

Yeni Türkiye ve sosyal konut çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projelerine de değinerek, 'Sosyal Konut projemizde deprem bölgesindeki illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hem Hatay için, hem deprem bölgesi için hem de ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Erdoğan, depremzedeler için yapılan afet konutlarının hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Erdoğan, Hatay halkına ve depremzedelere yapılan yatırımların ülke genelinde dayanışma ve güven örneği olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE