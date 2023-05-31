Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki saat süren Kabine toplantısı ardınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Liderlerin görüşmesinde seçim sonuçları değerlendirildi.

Yeni dönemde Cumhur İttifakı çatısı altında izlenecek yol haritasına ilişkin görüşler dile getirildi.

Bu çerçevede Erdoğan ve Bahçeli 28'inci yasama döneminin Meclis takvimini de ele alındığı kaydedildi.