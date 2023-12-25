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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günleri programına katılarak, bir konuşma yaptı.

Mehmet Akif’in davasını kendi davası, sevdasını kendi sevdası bilen, Akif’in ideallerini kendi ideali, kavgasını kendi kavgası olarak gören, Asım’ın Nesli olduğuna yürekten inandığı tüm gençlere, tüm genç yüreklere selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhum Akif’in yaklaşık bir asır evvel yaptığı şu tespitlerin isabetini bugün çok daha iyi anladıklarını belirterek, Mehmet Akif’in “Türk için istiklâlsiz hayat, müstahildir, yani imkânsızdır/Tarih de gösteriyor ki Türk, istiklâlsiz yaşayamaz” dizelerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Türk milleti olarak esaret altında, yabancı bir gücün boyunduruğu altında yaşayamayacağımızı bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik. Bunu, Çanakkale’yi geçilmez yaparak gösterdik. Bunu, tüm imkânsızlıklara rağmen istiklal harbimizi zafere ulaştırarak gösterdik. Bunu, hâlâ bedelini ödediğimiz Kıbrıs Barış Harekâtı’yla gösterdik. Bunu, 15 Temmuz gecesi çıplak ellerimizle tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuyarak gösterdik. Bunu, emperyalist güçlere tetikçilik yapan teröristlerle mücadelemizde binlerce canımızı feda ederek gösterdik. Bunu, FETÖ’den DEAŞ’ına, DHKPC’sinden PKK’sına eli kanlı canilere karşı yürüttüğümüz çok yönlü mücadeleyle gösterdik. Şundan herkes emin olsun. İstiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe, biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”

“85 milyon olarak hepimiz aynı kilimin desenleriyiz”

“Maddi ve manevi olarak bedel ödesek de, öz yurdumuzda hür ve özgür bir şekilde yaşama irademizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son günlerde bu irademizin içeride ve dışarda test edildiğini görüyoruz. Irak’ın kuzeyinde Mehmetçiklerimize yönelik kalleş saldırıların gerisinde, milletimizin istiklal aşkını sınama teşebbüsleri vardır. Dikkat ederseniz, hepimizin yüreğini dağlayan saldırılardan sonra, birlik ve beraberliğimizi hedef alan çeşitli provokasyonlar yaşanıyor” dedi.

Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran beşinci kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Türkiye, bizim ortak vatanımızdır, ortak çatımız, ortak yuvamızdır. Bu topraklar üzerinde bin yıldır yanyana yaşayan, kanı kanına karışmış insanlar olarak hepimiz; biriz, beraberiz, kardeşiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Sünnisi ve Alevisiyle 85 milyon olarak hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Acımız ve öfkemiz ne kadar büyük olursa olsun, bu çizginin kaybolmasına asla ama asla müsaade etmeyin.”



Kaynak : PHA