"İstanbul muradına kavuşacak"

Erdoğan, İstanbul büyükşehir belediye başkan adayını açıklamadan önce, 'İstanbul Muradına Kavuşacak' ifadesiyle Murat Kurum'u işaret etti. "El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız. Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." Diyen Erdoğan, ardından İBB adayı olarak Murat Kurum'un adını ilan etti.

31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler belediye başkan adaylarını periyotlarla duyurmaya başladı. Deprem bölgesi belediye başkan adayları ilanının 14 Ocak tarihine bırakıldığı bugünkü aday tanıtım toplantısında İstanbul dahil 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkanı adayları resmen duyuruldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen ilan etti. Erdoğan, aday tanıtım toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, araştırmalar sonucunda adayların belirlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ve aday tanıtım toplantısındaki açıklamaları şöyle:

"Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 şehir adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin bu ilk tanıtım toplantısında adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. AK Parti ülkemizde istişare kültürünün uygulandığı tek siyasi partidir. Araştırmalar değerlendirmeler sonunda adaylarımızı belirledik. Elbette bu konuda da eksiğimiz olabilir ama bu şehirlerimiz için en hayırlısını istediğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Türkiye'de belediyecilik anlayışında yepyeni bir çığır açtık. Elde ettiğimiz başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ülkemizin eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik. İstanbul çöp, çukur, çamur olarak tanımlanmıyor muydu?

"Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti"

Bunlardan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de bu temizlik için yola çıktık. Karşımda şu an bir slogan var; Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti... Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla yola çıkmaktır. Eser siyaseti hizmetlerimizi belediyecilikle tamamlamadan eksik kalacağına inanıyoruz. Hatta muhalefet partilerinin yönetiminin kötü olmasının da faturasını biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Adayları tespit ederken şehirlerin her anında yanında olacak donanımlı adaylar seçtik.

"Kimsenin beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur"

Mecbur değilsin, Şehrin seninle değişsin diyoruz. Hiç kimse beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil, kentini düşünen, laf değil, proje üreten, kibirle değil, tevazuyla hareket eden belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak'ta da büyük bir törenle seçim startını vereceğiz. Gece gündüz sahada olacağız. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerimize en büyük halkayı ekleyeceğimize inanıyoruz. 30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar düzgün işlediği pek az ülke vardır.

Tamamen hür iradeyle mahalli idarelerini belirleyecek tüm vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üzerinde yer vardır. Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz. Biz sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istemekle mükellefiz."

AK Parti'nin 7 Ocak Pazar günü açıklanan büyükşehir belediye başkan adayları

İstanbul - Murat Kurum

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

Samsun - Halit Doğan

Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

Artvin - Mehmet Kocatepe

Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Edirne - Belgin İba

Düzce - Faruk Özlü

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Kastamonu - Tahsin Babaş

Rize - Rahmi Metin

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

Kaynak : PHA