İki ilçeye kazandırılacak olan öğretmenevlerinin protokolü törenle imzalandı.

30 yılı aşkın bir süredir istihdam, ülke ekonomisine katkı ve hayır işleriyle vatandaşların gönlünde taht kuran Erdemoğlu Ailesi, eğitim alanındaki desteklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda 6 Şubat günü meydana gelen büyük deprem felaketinden en fazla etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerine her biri 72 odalı olmak üzere modern birer öğretmenevi kazandırılacak. İki ilçede yaptırılacak olan öğretmenevlerinin yapımı için hazırlanan protokol törenine, Erdemoğlu ailesi adına Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe yetkililer katıldılar.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen törende bir konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, depremden etkilenen bölgelerdeki en önemli yatırımın eğitim olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi “ Depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçemizde eğitimin kesintisiz olarak devam edebilmesi için acil yatırımlar yapmamız gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ise eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimizin kalacağı öğretmenevlerinin yapılmasıdır. Bunun için hayırsever Erdemoğlu ailesiyle görüşmemiz neticesinde iki ilçeye öğretmen evini kendilerinin yapmak istediklerini ifade etmişlerdir. Ne zaman bir hayır işi olduğunda ilk akla gelen Erdemoğlu ailesi iki ilçede yapılması planlanan öğretmenevlerinin yapımının tamamını üstlenmek istediklerini belirttiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Erdemoğlu ailesi her zaman devletin ve milletin yanında olduğu göstermiş ve birçok hayır işine imza atmışlardır. Öğretmenevlerinin yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi için hemen çalışmalara başlayacaklarını ifade etmişlerdir. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu ise; “Her zaman devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde eğitimin kesintisiz devam edebilmesi için eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimizin kalabileceği öğretmenevi yapmak için kolları sıvadık. Yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştirebilmek için hemen yapımına başlayacağız. Vatana millet hayırlı olsun” dedi.



Kaynak : PHA